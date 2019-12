Parlamento cubano vuelve a hacer historia hoy

La Habana, Cuba. – En una jornada que se adelanta como histórica, la Asamblea Nacional designará hoy al Primer Ministro, los Viceprimeros Ministros, el Secretario y los Miembros del Consejo de Ministros, y aprobará un cronograma legislativo para la implementación de la nueva Carta Magna.

El Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro, y el [residente Miguel Díaz-Canel asistieron a la plenaria inicial, en la que se refrendaron las leyes de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional y el Consejo de Estado, y de las Asambleas Municipales y Consejos Populares.

Los legisladores también aprobaron las 12 prioridades de la economía para el año próximo, 37 medidas de ahorro y 28 que favorecen el desempeño de la empresa estatal.

La Asamblea Nacional, además de aprobar la Ley del Presupuesto, asume como propias decisiones que impactan sobre la economía y serán controladas por los diputados.

El titular de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo, expresó que la asistencia de destacados jefes históricos de la Revolución Cubana hacen sentir la impronta de nuestro invicto Comandante en Jefe Fidel Castro, cuyas ideas nos siguen guiando.

Destacó que la participación de los presidentes de las comisiones en las reuniones del Consejo de Ministros permitió elevar la preparación para el trabajo de los diputados.

Lazo envió una felicitación a los estudiantes universitarios por el aniversario 97 de la creación por Julio Antonio Mella de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), y además los diputados dedicaron un minuto de silencio por el fallecimiento del destacado revolucionario Faure Chomón, el pasado 5 de diciembre.

Los parlamentarios aprobaron la creación de la comisión de Órganos Locales del Poder Popular, y la reorganización de los once grupos permanentes.

El mensaje para el imperio es que no podrá detenernos, continuaremos avanzando y vamos por más, subrayó el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, al intervenir en una sesión parlamentaria a la que asistieron Raúl y Díaz-Canel.

Gil presentó los resultados económicos de este año, en el que hubo un moderado crecimiento de la economía, y la propuesta del Plan para 2020, que prevé un aumento del Producto Interno Bruto del 1 por ciento.

Llamó a enfocarnos en lo que depende de nosotros, a buscar soluciones, no justificaciones, a ahorrar y destrabar, porque, agregó, pensar siempre como país es el camino que nos conducirá por la senda del desarrollo.

El ministro afirmó que la tarea es difícil, pero contamos con un pueblo dispuesto a enfrentar el reto y una vez más a salir victorioso, y en ese sentido señaló que a más agresión, opondremos más unidad y a más bloqueo, más socialismo.

La ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños, presentó a los diputados un estimado de la ejecución del Presupuesto del Estado de este año, que, dijo, asumió importantes retos, entre ellos los financiamientos para recuperar casi la totalidad de los inmuebles afectados por el tornado que azotó a La Habana.

No se cumplió el plan de ingresos, precisó, por lo cual se adoptan medidas encaminadas a una gestión racional de los recursos, bajo la premisa de que no se puede gastar más de lo que se ingresa.

Sobre el Presupuesto de 2020, Bolaños subrayó que enfatiza su histórico carácter social, al financiar servicios básicos como muestra de la voluntad del gobierno de resolver los problemas del pueblo.

La ministra detalló partidas como la educación, que tiene el 24 por ciento del Presupuesto, y la salud con el 28, además de miles de millones de pesos para inversiones en programas priorizados.

Varios diputados intervinieron en la discusión de la Ley de Presupuesto para el próximo año, entre ellos Betsy Díaz, ministra de Comercio Interior, quien se pronunció por determinar el tiempo mínimo para que una persona fuera del país sea eliminada del Registro de Consumidores.

Ha sido un año tenso, pero supimos derrocar los planes del imperio, afirmó la santiaguera Sara Mengana, criterio que respaldó Yusuam Palacios, de Holguín, quien destacó que Cuba se ha mantenido de pie ante una situación mundial compleja.

El diputado José Ángel Fernández significó que el bloqueo es real, pero lo hemos burlado, y ratificó el compromiso de los jóvenes universitarios y su confianza en la dirección del país.

La parlamentaria por Manzanillo y ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Elba Rosa Pérez, informó que el presupuesto dedicado a la actividad del sector ha crecido en los últimos años.

