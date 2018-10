Parlamento cubano reitera apoyo a la causa palestina

Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, intercambió en el Capitolio de La Habana con Leila Khaled, miembro del Buró Político del Frente Popular para la Liberación de Palestina.

Durante el encuentro, Mari Machado actualizó a la visitante sobre la composición del Parlamento en su novena legislatura, y resaltó la presencia de mujeres, las cuales representan un 53, 22 por ciento del total de diputados.

La vicepresidenta del legislativo cubano se refirió al debate popular que se desarrolla en la Mayor de las Antillas sobre el Proyecto de Constitución, y destacó el carácter democrático y participativo de los encuentros.

Mari Machado dijo que además se trabaja en el perfeccionamiento del sistema del Poder Popular en Cuba, que, entre otros aspectos, busca acercarse más a la población.

La funcionaria palestina, Leila Khaled le comentó a la Vicepresidenta del Parlamento cubano, Ana María Mari Machado, sobre la situación actual de su país y, al referirse a los más de 6 millones de palestinos que se encuentran fuera del territorio nacional, manifestó que ninguna nación puede lograr la autodeterminación bajo esas condiciones.

Khaled condenó el bloqueo que les imponen los gobiernos estadounidense e israelí, a pesar de que en Naciones Unidas se reconoció el derecho de los palestinos al retorno y a la autodeterminación.

Denunció, además, la presión que ejercen contra los habitantes de la Franja de Gaza, que calificó de la cárcel de mayor extensión en el mundo, puesto que nadie puede ni entrar ni salir de ese territorio.

Ana María Mari Machado, aseguró que tendrán siempre la voz de Cuba para defender su causa, y agradeció el apoyo de la hermana nación en la lucha contra el bloqueo.

