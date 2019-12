Parlamento Cubano aprueba Cronograma Legislativo

La Habana, Cuba. – Los parlamentarios cubanos aprobaron el cronograma legislativo para la implementación de la nueva Carta Magna, en sesión del Parlamento a la que asistieron el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, General de Ejército Raúl Castro Ruz, y el Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

El Ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera, explicó que ese cronograma comprende 39 leyes y 31 decretos leyes, para un total de 70 disposiciones normativas, a aprobar en la actual Legislatura que concluye en abril de 2023.

Precisó que ello conllevará a realizar sesiones extraordinarias del Parlamento en los meses de abril y octubre, para refrendar durante el próximo año un número importante de instrumentos jurídicos.

La Asamblea Nacional del Poder Popular evaluará anualmente el cumplimiento del cronograma legislativo y aprobará los cambios que sean necesarios realizar al mismo.

