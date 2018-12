Parlamento cubano apoya a médicos llegados de Brasil

La Asamblea Nacional del Poder Popular emitió una declaración en la cual expresa su admiración, respeto y cariño por el contingente de profesionales cubanos de la salud que brindó servicios en Brasil a través del programa Más Médicos.

Señala el texto que a ellos siempre les acompañará el agradecimiento y el recuerdo de los millones de pacientes a quienes llevaron el humanismo de la Revolución cubana en los lugares más recónditos donde la mayoría jamás había conocido un médico.

Destacan también que fue posible cumplir esa misión gracias al apoyo de sus familias, demostrando desinterés, altruismo y solidaridad, valores que resaltó Fidel en el concepto de Revolución.

La declaración del Parlamento cubano también lamenta la hostilidad del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien motivado por su conocida ideología neoliberal y pro-imperialista privó a millones de brasileños del servicio de salud.

