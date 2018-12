Parlamentarios opinan sobre Proyecto de Constitución (+Fotos)

Los diputados reunidos en tres grupos de trabajo en el Palacio de Convenciones de La Habana, analizaron las modificaciones realizadas al nuevo Proyecto de Constitución, previo al Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Yaquelín Puebla, de Granma, expresó que la tierra es un bien preciado de nuestro país, por ello en el artículo 29 debiera quedar explícito que la venta solo puede realizársele al Estado.

El presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y miembro de la Comisión redactora del documento, Rafael Santiesteban Pozo, reafirmó que esa práctica viene desde la Reforma Agraria y no va a cambiar, pues permite proteger los intereses del pueblo.

Por su parte, el Ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez, argumentó que a ese artículo se le agregó un párrafo con el objetivo de recoger las transformaciones en el sector.

A partir de la intervención del diputado Ismael Drullet, sobre el empleo, el diputado Homero Acosta precisó que en el proyecto de constitución se establece el empleo digno, que engloba la voluntad del Estado de proporcionar a cada ciudadano una ocupación decorosa .

Durante el debate de lo que será la Carta Magna, Jorge González sugirió que el artículo 66, el cual prohíbe el trabajo de niños y adolescentes, debe precisar hasta qué edad.

Ante la preocupación del diputado Raúl Torres sobre la necesidad de incorporar en el texto el rechazo a la Base Naval en Guantánamo, se le informó que en el Artículo 12 figura el repudio a tratados que disminuyen la soberanía e integridad territorial.

Al concluir la jornada, se expresó el reconocimiento a la comisión redactora del Proyecto de Constitución, y a los diputados que acompañaron la consulta popular.

