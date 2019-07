Palacio Central de Pioneros arriba a su Aniversario 40

La Habana, Cuba. – Centro Rector del trabajo de Formación Vocacional y Orientación Profesional del Ministerio de Educación, el Palacio Central de Pioneros Ernesto Ché Guevara, de La Habana, llega al aniversario 40 de su fundación por Fidel.

Niuris Concepción, directora de la institución, explicó a Radio Reloj que el plantel realizará múltiples actividades con lo cual se unirá a la etapa veraniega denominada Vívelo.

Anunció que en el acto por el Aniversario 40 de la creación del Palacio Central de Pioneros Ernesto Ché Guevara se reconocerá la labor de trabajadores y organismos de la Administración Central del Estado que apoyan el desempeño del centro.

Mirna Esperance Céspedes, subdirectora de la institución, dijo que teniendo como base el postulado martiano de «los niños nacen para ser felices» se festejará el próximo domingo 21 el Día de los Niños.

