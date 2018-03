Un país de hombres de ciencia y por el bien de todos

La Habana, Cuba.- La ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Elba Rosa Pérez Montoya, afirmó, este lunes, en La Habana, que Cuba siempre está satisfecha de compartir las capacidades de que dispone y de su potencial humano.

Al inaugurar la II Convención Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, con sede en el Palacio de Convenciones, la titular aseguró que con las ideas de Fidel, nuestro país continúa por el sendero de las innovaciones sociales más relevantes para el bien de todos.

Pérez Montoya advirtió que no solo los problemas ambientales dañan a la humanidad, sino también el aumento de la pobreza, el desempleo, la migración, el analfabetismo, el tráfico de armas y la trata de personas.

Recomendó la ministra que no debe olvidarse que las crecientes ventajas competitivas de unos en detrimento de otros, que son mayoría, contribuyen al progresivo desarrollo internacional altamente desigual.

