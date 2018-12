El país hacia a la informatización de la sociedad (+Fotos)

El ministro de Comunicaciones, Jorge Luis Perdomo, explicó hoy al parlamento los planes de informatización de la sociedad, un asunto recogido en las bases de desarrollo económico y social de la nación hasta el año 2030.

Ante el presidente Miguel Díaz Canel, Perdomo señaló que ese proyecto tiene como pilares la ampliación de la infraestructura de telecomunicaciones, la creación de contenidos y servicios digitales, la ciberseguridad y el marco regulatorio.

El ministro afirmó que se mantendrá y ampliará el acceso a Internet por diferentes vías y en ese sentido dijo que unos 5 millones de cubanos acceden a la red de redes, el 60por ciento desde centros de trabajo o estudio.

Después de señalar que no se renunciará al servicio de wifi, ni a los planes de llevar Internet a los hogares, Perdomo hizo énfasis en la necesidad de ampliar la informatización al sector económico.

La diputada por Palma Soriano y ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez, explicó en la Asamblea Nacional el trabajo que realiza ese sector para ampliar el acceso a Internet desde las escuelas, algo que ahora solo se logra en el 20 por ciento de los centros.

Por su parte, Irma Martínez, diputada por Ciego de Ávila y ministra-presidente del Banco Central de Cuba, se refirió a la ampliación del uso de los cajeros electrónicos y de la banca telefónica y remota, dos temas muy vinculados con la informatización de la sociedad.

El diputado por el Cerro, Gerardo Hernández Nordelo, llamó la atención sobre la aplicación de un sistema de seguridad que evite la falsificación de tarjetas magnéticas, delito habitual en Estados Unidos.

Otros legisladores, como Freddy Luis Sánchez, de Cumanayagua, y Ariel Mantecón, de la Ciénaga de Zapata, se refirieron a los planes de llevar la informatización a zonas rurales y remotas.

