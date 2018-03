Otorgan a líder partidista vietnamita Doctorado Honoris Causa

Por su fecunda trayectoria política y aportes a la construcción del socialismo, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, recibió este jueves la condición de Doctor Honoris Causa en ciencias políticas y económicas, que otorga la Universidad de la Habana.

En el acto, presidido por el Miembro del Buró Político y primer Vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se destacó el fortalecimiento de las relaciones entre Cuba y Vietnam, lo que favorece el intercambio de experiencia políticas.

El rector de la casa de altos estudios, Gustavo Cobreiro, resaltó la admiración del líder partidista vietnamita por el Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, a quien conoció personalmente.

Nguyen Phu Trong agradeció a Cuba por la condición de Doctor Honoris Causa, muestra fehaciente de la amistad entre ambos países, y posteriormente intercambió con los estudiantes.

En esta jornada el máximo dirigente del Partido Comunista Vietnamita recorió la escuela Vo Thi Thang, donde destacó los profucndos nexos que unen a La Habana y Hanoi.

Al mismo tiempo, el Segundo Secretario del PCC, José Ramón Machado y la vicepresidenta del Parlamento y miembro del Buró Político del Partido de Vietnam, Tong Thi Hon, participaron en un encuentro fraternal entre las juventudes comunistas de ambas naciones.

De igual modo, el Canciller cubano, Bruno Rodríguez, se reunió con su homólogo del país asiático, Fam Bin Min, quien forma parte de la delegación que encabeza el Secretario General del Partido Comunista de Vietnam

Durante el priemr día de esta, su quinta visita oficial a la mayor de las Antillas, Nguyen Phu Trong rindió tributo al procer de la liberación de su país, Ho Chi Minh.

(Visited 1 times, 10 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.