Oro para Cuba en el salto con pértiga

Por: Mauro Díaz Vázquez

Lima, Perú. – Yarisley Silva, multimedallista olímpica y mundial, consiguió otro título panamericano para su historial, y de esta manera la delegación cubana alcanzó las 20 medallas de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

De esta forma, Yarisley conquista la gloria continental por segunda vez consecutiva, pues obtuvo similar resultado en la pasada edición panamericana de Toronto 2015.

La principal rival de la cubana durante la prueba fue la estadounidense Kathryn Nageotte, que partía como favorita, pero la pinareña supo imponerse en su último salto sobre los 4, 75 metros, luego de haber fallado dos veces los 4-70.

Cuba tendrá hoy dos posibilidades más de oro, a través Mijaín López en la lucha greco, y en los 400 metros con vallas con Zulián Hechavarría, a la espera de lo que pueda hacer la novel heptatlonista Adriana Rodríguez.

