Oro para Ángel Fournier en los Juegos Panamericanos Lima 2019

Por: José Leandro Garbey

Lima, Perú. – El remero cubano Ángel Fournier cumplió las expectativas depositadas en él y se coronó hoy campeón panamericano en los juegos de Lima 2019.

Con crono de 6 minutos, 51 segundos y 10 centésimas, el oriundo de Guantánamo se adjudicó el título en la modalidad Par de remos cortos masculinos, demostrando su ubicación en la élite de ese deporte en el mundo.

Multimedallista mundial y finalista olímpico en Río 2016, Fournier fue uno de los atletas con pronóstico de título para Cuba; y durante toda la lid evidenció su superioridad competitiva, hasta imponerse en la final al mexicano Juan Carlos Cabrera.

En otras modalidades de ese deporte, Cuatro pares de remos cortos femeninos, Cuatro remos peso ligero masculino, Un par cortos peso ligero femenino, nuestros representantes se adjudicaron una presea de plata y dos bronces, respectivamente.

