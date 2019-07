Oro más oro, es oro (+Fotos)

Lima, Perú. – La cuarta medalla de oro de Cuba en los Panamericanos llegó mediante el equipo mixto de Pistola de Aire a 10 metros, integrado por Layna Pérez y Jorge Grau, segunda para cada uno de ellos.

Los monarcas individuales de esta especialidad ganaron ahora con suma de 475 puntos, escoltados por duplas de Estados Unidos y Ecuador; la otra pareja cubana de Sheyla González y Guillermo Pías finalizó quinta.

Layna y Grau sólo tuvieron dos deslices en su espléndida actuación, uno en la primera serie y otro en la tercera ronda de la eliminación directa por medallas, pero en el reto por el oro con los norteamericanos, lograron puntales de excelencia.

El Tiro Deportivo de Cuba suma ya 3 oros, 1 plata y 1 bronce en los Juegos Panamericanos de Lima, y ha asumido el protagonismo en la delegación, pero todavía le queda historia por escribir en esta cita.

