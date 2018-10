Orientan medidas de prevención en Pinar del Río

Julio César Rodríguez Pimentel, presidente del Consejo de Defensa en Pinar del Río, orientó dar cumplimiento a las medidas de la Defensa Civil, con motivo de la proximidad del Huracán Michael, por la zona oeste del Cabo de San Antonio.

Dentro de ese programa, se incluye la protección de la población, los almacenes de alimentos, el abasto de agua, la electricidad, y la venta de productos elaborados en la red de Comercio.

El presidente del Consejo de Defensa en Pinar del Río, detalló que el 54 por ciento de los sistemas eléctricos están fuera de servicio, debido a los vientos del Huracán Michael, y se trazó la estrategia de comenzar a generar mediante grupos electrógenos.

El centro del huracán se encuentra próximo a las inmediaciones del Cabo de San Antonio, acompañado de rachas de vientos que oscilan entre 80 y 100 kilómetros.

