Ómnibus Nacionales expenderá capacidades adicionales en el verano

La Habana, Cuba. – Las empresas Ómnibus Nacionales y Viajero, del Ministerio de Transporte, ponen a disposición de la población ofertas de venta de pasajes por reservación para el período comprendido entre el 18 de julio y el 4 de septiembre.

Estas capacidades adicionales se comenzarán a comercializar desde el 2 de julio, en horarios habituales de las agencias de reservación; las rutas disponibles prestarán el servicio de ida y regreso hacia las cabeceras de las provincias Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

Ómnibus Nacionales y Viajero informan a la población que este ordenamiento prevé que no habrá salidas de ómnibus extras durante el período de verano.

El servicio de lista de espera o de última hora, quedará limitado principalmente a las capacidades que puedan ofertar los ómnibus de retorno a sus bases de origen en las empresas Transtur y Transgaviota; así como los servicios de los porteadores privados.

