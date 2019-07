Ofrendas florales de Raúl y Díaz-Canel a los Moncadistas (+Fotos)

Santiago de Cuba, Cuba. – Ofrendas florales del Primer secretario del Partido, General de Ejército Raúl Castro Ruz, y del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, fueron depositadas en el Panteón de los Mártires del 26 de Julio en el cementerio Santa Ifigenia de Santiago de Cuba.

En la ceremonia, también fueron colocadas flores a nombre de los Consejos de Estado y Ministros y el pueblo de Cuba a los Moncadistas que reposan en el cementerio patrimonial santiaguero.

En el tributo de recordación, representantes del Partido, el Gobierno y las organizaciones de masas del territorio depositaron flores ante el monolito donde reposan las cenizas del líder de la Revolución, Fidel principal protagonista de histórica gesta.

Previo a esa ceremonia, en el polígono del antiguo Cuartel Moncada, pobladores de Santiago de Cuba asistieron al asalto simbólico pioneril de la otrora fortaleza militar.

