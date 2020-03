Ofrendas de Raúl y Díaz-Canel por aniversario del Segundo Frente

Santiago de Cuba. – Ofrendas florales del General de Ejército Raúl Castro Ruz, comandante fundador del Segundo Frente Oriental y del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidieron la ceremonia militar por el aniversario 62 de la fundación de ese frente guerrillero.

También fueron colocadas por Camilitos en la llama eterna del Mausoleo de Mayarí Arriba, las flores de la presidencia de la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Consejo de Estado, así como del pueblo de Cuba.

Asistieron a la conmemoración el miembro del Comité Central, Lázaro Expósito, secretario del Partido en la provincia de Santiago de Cuba y una representación de pobladores del municipio del Segundo Frente.

En la actividad de celebración se depositaron flores en los nichos donde descansan combatientes de ese frente rebelde y en la piedra monumento donde reposan las cenizas de Vilma Espín.

