Ofrendas de Raúl y Díaz-Canel a mártires de la Revolución (+Fotos)

Santiago de Cuba, Cuba. – Ofrendas florales del General de Ejército Raúl Castro Ruz y del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez presidieron en el cementerio Santa Ifigenia la ceremonia de recordación a los Mártires de la Revolución y el aniversario de la muerte del luchador clandestino Frank País García.

Frente al panteón de los Mártires del 26 de Julio y presidido por la Vicepresidenta del Consejo de Estado, Beatriz Johnson Urrutia, fueron colocadas las ofrendas, acompañadas por las del pueblo cubano y los Consejos de Estado y Ministros.

Mientras en todas las tumbas de los caídos por la Revolución en la necrópolis santiaguera, fueron depositadas flores e izadas las banderas Cubana y del 26 de Julio.

Minutos antes, el pueblo santiaguero rindió tributo de recordación a Frank País en el Callejón del Muro, sitio donde fue asesinado por esbirros de la dictadura.



Como hace 62 años, miles de santiagueros peregrinaron desde el parque Céspedes hasta el cementerio Santa Ifigenia para rendir homenaje a Frank País García, jefe de acción y sabotaje del Movimiento 26 de Julio.

Gigantes banderas de Cuba y la rojinegra encabezaron la marcha a la que a su paso por las calles San Pedro y Paseo de Martí los pobladores lanzaban pétalos de rosas desde balcones y casas y gritaban consignas revolucionarias.

A su entrada en el cementerio de Santigo de Cuba, la peregrinación se dirigió hasta la tumba de Frank País García, escoltada en esta ocasión por la ofrenda floral del General de Ejército Raul Castro Ruz.

Encabezaron la marcha conmemorativa dirigentes del Partido y Gobierno en la provincia, de las organizaciones de masas y politicas, la Asociación de Combatientes y miembros de las FAR y el MININT.

