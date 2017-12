Obras para el pueblo habanero en cumpleaños de la Revolución

La Habana, Cuba.- Con la voluntad del Partido y el Gobierno de La Habana y el apoyo del pueblo se ejecutaron durante el año 2017, cuatro mil objetos de obra en los 15 municipios de la Capital Cubana.

La directora provincial de educación, Yanet Hernández, afirmó que 713 centros educacionales recibieron intervenciones constructivas, fueron pintados, se les cambió luminaria y carpintería, con el objetivo de que los alumnos y la familia se sintieran a gusto.

Otro de los centros remozados fue el teatro municipal de Playa, que durante 23 años estuvo cerrado y hoy gracias a la contribución territorial del uno por ciento, reabrió sus puertas, así los informó la primera Secretaria del Partido en la provincia Mercedes López Acea.

En un recorrido con la prensa por instalaciones se visitó también el Palacio Central de Computación, que al decir de López, fue una de las mayores obras ejecutadas durante el año.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.