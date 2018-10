Nuevo sismo perceptible en Guantánamo, Holguín y Santiago de Cuba

La Habana, Cuba. – A las 4:00 pm de este domingo 7 de Octubre del 2018, la Red de Estaciones del Servicio Sismológico Nacional Cubano registró un sismo reportado como perceptible, localizado en las coordenadas 20.11 grados de Latitud Norte y los -73.02 grados de Longitud Oeste, a 116 Km al este de Maisí, provincia de Guantánamo. El mismo tuvo una magnitud de 5.2 a una profundidad de 8 km. Es el sismo perceptible No. 13 del año 2018.

Dada la magnitud de este sismo y la distancia a la cual ocurrió se ha reportado como perceptible en todos los municipios de la provincia de Guantánamo, en los municipios de Moa, Sagua de Tánamo, Cueto y Mayarí de la provincia de Holguín, en los municipios de Songo la Maya, Segundo Frente y Santiago de Cuba de la provincia de Santiago de Cuba.

Hasta el momento de emitir esta información no se reportan daños materiales ni humanos.

Estación Central.

Servicio Sismológico Nacional.

Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas.

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

