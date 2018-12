Nuevo Proyecto de Constitución en agenda parlamentaria (+Fotos)

Reunidos en tres grupos de trabajo en el Palacio de Convenciones de La Habana, los diputados esta tarde prosiguieron el debate sobre el nuevo Proyecto de Constitución, previo al Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Maruchi Arenzano, de Santiago de Cuba, afirmó que el Preámbulo de una Constitución es lo que más entusiasma a los jóvenes a leerla, por ello es importante incluirlos junto a obreros y campesinos, pues son protagonistas y continuadores de la Revolución.

La diputada Elisa Castillo, por Guantánamo, propuso explicitar en el Título I, Artículo 16 inciso h, el territorio ilegalmente ocupado por Estados Unidos en esa provincia.

Sobre el tema, el miembro de la Comisión redactora del Proyecto de Constitución, Yumil Rodríguez, reconoció que el planteamiento es válido, pero señaló que ese artículo se refiere solamente a la relación de Cuba con el mundo.

Como parte del debate sobre el nuevo Proyecto de Carta Magna, la diputada Yuleidys Cruz se refirió a la ausencia de una mención a los atributos nacionales, lo cual -explicó el Secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, -responde a que se consensuó rango constitucional solamente a los símbolos nacionales, y dejar para posterior definición esos otros complementarios.

Incluir el ejercicio de la soberanía en el ciberespacio, dado el auge de Internet hoy en Cuba, fue una propuesta de la parlamentaria Regina Sánchez.

Sobre el artículo 27, Esther Dupon, de Holguín, manifestó su inquietud acerca de cuáles serían las responsabilidades sociales de la empresa, duda aclarada por la miembro de la Comisión Redactora, Johana Odriozola.

Los diputados coincidieron en destacar la definición de la empresa estatal socialista como sujeto principal de la economía.

