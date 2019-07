Nuevas normas respaldan la informatización de Cuba

La Habana, Cuba. – La Gaceta Oficial Ordinaria de la República de Cuba publica hoy las nuevas normas jurídicas de la Informatización de la Sociedad que promueven el desarrollo y utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación por personas jurídicas y naturales.

Wilfredo López, director de Regulaciones del Ministerio de Comunicaciones, explicó que fueron aprobados un Decreto-Ley, dos Decretos, un Acuerdo del Consejo de Ministros y seis Resoluciones Ministeriales que respaldan la implementación de la Política Integral para el Perfeccionamiento de la Informatización de la Sociedad en Cuba.

El directivo acotó que por primera vez se emiten normas jurídicas de rango superior que ordenan ese proceso en la isla y facilitan su desarrollo.

López agregó que las nuevas regulaciones impactarán favorablemente en aspectos como la industria del software cubano y la ciberseguridad.

Un proceso en constante desarrollo

El Decreto-Ley número 370 sobre Informatización de la Sociedad Cubana, que aparece publicado hoy en la Gaceta Oficial, tiene como principal objetivo elevar la soberanía tecnológica de la Isla así como defender los logros de nuestro Estado Socialista.

La normativa viene acompañada del Decreto 359 sobre el desarrollo de la Industria de Programas y Aplicaciones Informáticas y el Decreto 360 sobre Seguridad de las Tecnologías de la Informatización y la Comunicación y la defensa del Ciberespacio Nacional.

En la publicación aparecen, además, seis nuevas Resoluciones Ministeriales que regulan la seguridad en redes privadas de datos y los proveedores de servicio de hospedaje y alojamiento en el entorno de Internet en Cuba.

Estas normativas entran en vigor a partir de su publicación hoy en la Gaceta Oficial.

NORMAS QUE ENTRAN EN VIGOR

