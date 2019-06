Nuevas medidas económicas para el sector presupuestado

El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en su cuenta de la red social de Twitter, informó que en la reunión del Consejo de Ministros de Cuba se aprobaron medidas económicas para superar la actual situación, y un incremento salarial en el sector presupuestado.

Díaz-Canel agregó en la misma plataforma digital que la información al respecto de ese tema, se brindará en la noche de hoy jueves en el Noticiero Nacional de la Televisión cubana.

