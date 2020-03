Nota informativa sobre la Covid-19 en Cuba

La Habana, Cuba. – Como se ha informado a la población, hasta el día de ayer domingo, solo se mantienen cuatro casos confirmados a la enfermedad Covid-19 en nuestro país, que se encuentran ingresados en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK).

En la noche del día 15 de marzo, uno de los pacientes confirmados, de 61 años, de nacionalidad italiana y con antecedentes de padecer Asma Bronquial, comenzó a presentar manifestaciones clínicas de complicaciones propias de la enfermedad, para las que recibió el tratamiento según el protocolo establecido.

Hoy 16 de marzo en el parte de las 12 meridiano, su estado ha continuado deteriorándose, por lo que ha requerido de ventilación artificial, reportándose en estado crítico estable.

Un equipo médico de especialistas en terapia intensiva y el grupo de expertos del Ministerio de Salud Pública mantienen la atención y seguimiento permanente.

El resto de los pacientes mantienen una evolución clínica estable.

Tomado de salud.msp.gob.cu

