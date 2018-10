En Alerta Ciclónica Pinar del Río e Isla de la Juventud (+Foto,+Video)

De acuerdo con la información del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología la tormenta tropical Michael ha continuado ganando en organización e intensidad, por lo que se convirtió en huracán categoría uno de la Escala Saffir Simpson, y continua acercándose al territorio occidental del país.

Teniendo en cuenta la evolución de ese sistema, se establece la Fase de Alerta Ciclónica para Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Artemisa, La Habana, Mayabeque y Matanzas continúan en Fase Informativa.

Cienfuegos, Sancti Espíritus y Villa Clara, deben incrementar la vigilancia hidrometeorológica, y mantenerse informadas sobre el comportamiento de las precipitaciones en sus territorios.

La población debe mantenerse atenta a las informaciones del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, a las orientaciones del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil.

Aviso de Ciclón Tropical No. 9.

Huracán Michael

… Huracán Michael en las inmediaciones del Cabo de San Antonio…

Michael ha mantenido vientos máximos sostenidos de hasta 120 kilómetros por hora, con rachas superiores y su presión central ha disminuido hasta los 978 hectoPascal, por lo que es un huracán categoría uno en la escala Saffir Simpson de un máximo de cinco.

A las tres de esta tarde, el centro del huracán Michael se estimó en los 21.8 grados de latitud Norte y los 85.1 grados de longitud Oeste, posición que lo sitúa a 15 kilómetros al suroeste del Cabo de San Antonio, extremo occidental de Pinar del Río.

Michael mantiene el rumbo próximo al norte a 11 kilómetros por hora, en esta trayectoria se está adentrando en el canal de Yucatán, para salir sobre aguas del sudeste del golfo de México durante la noche. En las próximas 12 a 24 horas este huracán continuará su avance con rumbo próximo al norte, aumentando gradualmente su velocidad de traslación y ganando algo más en intensidad.

Durante la mañana de hoy las lluvias asociadas con este huracán han estado afectando la región occidental, donde han sido fuertes e intensas en algunas localidades, principalmente en Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque y la Isla de la Juventud. Se reportaron acumulados muy intensos en 6 horas de 106 milímetros en Isabel Rubio, 95 milímetros en el Cabo de San Antonio y 81 milímetros en San Juan y Martínez, todos en la provincia de Pinar del Río. Además pueden ocurrir tormentas locales severas en algunos puntos del occidente del país durante el paso de las bandas de lluvias.

Con la cercanía de Michael al extremo occidental de Pinar del Rio se han registrado rachas de vientos máximos de hasta 130 kilómetros por hora en el Cabo de San Antonio y 120 km/h en Isabel Rubio, Pinar del Río. Se pronostica que los vientos del sur en Pinar del Río y la Isla de la Juventud mantendrán la fuerza de tormenta tropical esta tarde, con velocidades sostenidas entre los 65 y 80 kilómetros por hora, con rachas superiores a los 100 kilómetros por hora. En la península de Guanahacabibes, extremo occidental de Pinar del Río, los vientos mantendrán fuerza de huracán hasta las primeras horas de la noche. En el resto del occidente soplarán vientos entre los 35 y 50 kilómetros por hora, con rachas superiores en áreas de chubascos y tormentas eléctricas.

Se ha registrado inundación costera en la localidad Cortés, costa sur de Pinar del Río, hasta 50 metros tierra adentro. Continuarán las marejadas con peligro para la navegación en la costa sur del occidente y centro del país, que serán fuertes en el litoral sur de la Isla de la Juventud y Pinar del Río. Están ocurriendo inundaciones costeras de moderadas a fuertes en la costa sur de Artemisa y Pinar del Río, así como de ligeras a moderadas en el sur de Mayabeque e Isla de la Juventud. La combinación de las precipitaciones con el efecto del mar, puede incrementar el riesgo de inundación en algunas zonas bajas no propensas a la inundación marina.

(Visited 1 times, 83 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.