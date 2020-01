Nota Informativa Número 1 sobre sismo perceptible en Cuba

A las 14:10 horas la red de estaciones del Servicio Sismológico Nacional registró un sismo de 7,1 de magnitud en la escala Richter a 123.6 km al oeste-suroeste de Cabo Cruz en la provincia de Granma y a una profundidad de 20,7 kilómetros. Este es el sismo perceptible No. 2 del año 2020.

De acuerdo con los sistemas de vigilancia para tsunamis no existe peligro de ocurrencia del mismo.

Se recibieron reportes de perceptibilidad de todo el país. Al cierre de la información no se reportan daños ni pérdidas materiales ni humanas.

El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas y el Instituto de Ciencias del Mar mantienen vigilancia permanente, se recomienda a la población estar atenta a la información oficial de las instituciones nacionales.

ESTADO MAYOR NACIONAL DE LA DEFENSA CIVIL

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.