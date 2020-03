Nota Informativa No.2: Detectado cuarto caso positivo de coronavirus en Cuba

Nota Informativa Número 2 del Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba

En el día de hoy se confirma en el Centro Nacional de Referencia del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK), un nuevo caso positivo al Nuevo Coronavirus SARS CoV-2.

Se trata de un cubano residente en Santa Clara, provincia de Villa Clara, esposo de una ciudadana boliviana radicada en Milán, Región de Lombardía, Italia, la cual ingresó al país el pasado 24 de febrero, aparentemente asintomática y comenzó a desarrollar síntomas respiratorios leves el día 27 del mismo mes.

El día 8 de marzo, el esposo comenzó con síntomas respiratorios, acudiendo ambos al sistema de salud, donde de inmediato se ingresaron en el hospital de aislamiento de Villa Clara y posteriormente fueron trasladados e ingresados en el día de ayer en el IPK.

En las pruebas realizadas, resultó positivo al nuevo coronavirus el ciudadano cubano, mientras que su esposa fue negativa, dado el tiempo de 15 días de evolución de la enfermedad a partir de los primeros síntomas.

Se realizan las acciones de control epidemiológico a las personas identificadas como contactos, los cuales se mantienen asintomáticos y bajo vigilancia.

La evolución de ambos pacientes es favorable y ninguno hasta el momento presenta peligro para su vida.

Con relación a los tres casos de turistas italianos confirmados e informados en el día de ayer y que fueron identificados en Trinidad, continúan evolucionando satisfactoriamente bajo estricta vigilancia médica.

Reconocemos la acción inmediata del trasportista y la guía, ambos pertenecientes al Ministerio de Turismo, así como a los dueños del hostal donde se hospedaron, que propiciaron la rápida asistencia a los servicios de salud.

Reiteramos a nuestro pueblo la necesidad de informar oportunamente a las autoridades sanitarias ante la presencia de personas con sintomatología respiratoria.

