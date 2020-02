No han podido ni podrán doblegarnos

Camagüey, Cuba. – Proveniente del oriente del país, el Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, visitó este domingo el central Siboney, una de las cuatro industrias que participan en la zafra azucarera 2019-2020 en Camaguey.

En diálogo con directivos y trabajadores del ingenio, el dirigente partidista se refirió a las medidas extremas puestas en práctica por el gobierno estadounidense en sus intentos por socavar la economía del país.

Al respecto aseguró que tampoco por esa vía han podido ni podrán doblegarnos, y remarcó el decisivo papel que en la batalla por la producción, la eficiencia, el ahorro y la calidad de los servicios desempeñan los obreros, campesinos y profesionales de todos los ámbitos de la sociedad.

Machado Ventura indicó que debe aprovecharse el período óptimo de la zafra en lograr molidas altas y estables, así como rendimientos industriales favorables.

