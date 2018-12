No se detiene zafra azucarera en Artemisa (+Fotos)

El empeño e inventiva de los trabajadores del complejo azucarero 30 de Noviembre en el municipio de San Cristóbal en Artemisa, fue reconocido por el Segundo Secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, quien constató la marcha de la zafra azucarera en la provincia.

En recorrido por sus instalaciones, el también vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, apreció las labores de recuperación tras la rotura de la tubería de rechazo al enfriadero que provocó colapsara el canal del sistema de vacío en la industria.

Acompañado por la integrante del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Artemisa, Gladys Martínez Verdecia, el Comandante de la Revolución se interesó por el rendimiento industrial que aún no alcanza lo planificado en la actual contienda.

Alexis Torres Fuentes, director de la Empresa Azucarera en Artemisa, informó que hasta la fecha se muele el 57 por ciento de la caña planificada y se produce el 45 por ciento del azúcar crudo.

Al decir de José Ramón Machado Ventura, a pesar de las roturas en el 30 de Noviembre, están creadas las condiciones y existe la caña necesaria, para continuar con eficiencia la molienda en el territorio.

