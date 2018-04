Niegan Habeas Corpus a Lula da Silva

Brasilia, Brasil. – La presidenta del Supremo Tribunal Federal, Carmen Lucia, soslayó este miércoles, en Brasilia, la Carta Magna brasileña y determinó con su voto la posibilidad de anticipar la prisión del ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

Por 6 votos a 5, esa instancia negó el Habeas Corpus preventivo solicitado por la defensa de Lula, condenado a 12 años y un mes de cárcel por el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, que contrariando la Constitución dispuso la ejecución de la pena una vez agotados los recursos en segunda instancia.

Carmen Lucia acompañó el voto del relator del caso, ministro Luiz Edson Fachin, quien se pronunció contra la concesión del Habeas Corpus, tal y como hicieron también sus colegas Alexandre de Moraes, Luis Roberto Barroso, Luis Fux y Rosa Weber.

Esta última era considerada pieza clave en el juzgamiento, pues analistas entendían que su posición era una incógnita, por lo cual definiría la votación.

(Visited 1 times, 9 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.