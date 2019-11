Clausuran Encuentro Antiimperialista por la Solidaridad

La Habana, Cuba. – El Primer Secretario del partido Comunista de Cuba, General de Ejército Raúl Castro, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel y el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, encabezan la clausura de Encuentro Antiimperialista por la Solidaridad, la Democracia y contra el Neoliberalismo que reune en La Habana a miles de líderes de izquierda y partidos políticos.

Durante la clausura que transcurre en la tarde de este domingo, se escuchó un mensaje del expresidente Lula da Silva quien confirmó su decisión de seguir luchando y ratificó su apayo a la Revolución Cubana.

NOTICIA EN DESARROLLO

