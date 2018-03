Mujeres; exponentes de conquistas e hidalgías

La Habana, Cuba. – Desde su impronta de ingeniera, científica, obrera, doctora, artista, y madre ejemplar, la mujer cubana ha sido protagonista de toda la construcción social del país.

Su papel en los sectores de la economía y la sociedad aumentan: del total de ocupados en el sector estatal, el 49 por ciento son féminas, y de los galenos que cumplen misiones internacionalistas, son ellas el 64,2 por ciento, lo que ratifica su carácter altruista.

Dirigidas a estimular la reincorporación de la mujer al trabajo, se aprobaron en el pasado año nuevas resoluciones para la protección de la maternidad de las trabajadoras.

La inserción de la mujer en espacios complejos como el de los centrales azucareros, la superación de las campesinas, y la profesionalización del gremio femenino en la sociedad, son hoy conquistas de las cubanas, exponentes de hidalguía.

Como parte del proceso eleccionario que tiene lugar en el país, de los diputados nominados las mujeres representan más del 53 por ciento, lo que ubica a Cuba como el segundo parlamento del mundo con mayor participación femenina, superado solo por Ruanda.

En este 2018 destaca la convocatoria al X Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas, previsto para el año próximo, un evento clave para debatir temas sobre la desigualdad, los jóvenes en Cuba, y el funcionamiento de la organización en las comunidades.

Importante papel han tenido las Casas de Orientación a la mujer y la familia, herramientas del quehacer del movimiento femenino con sostenido trabajo en beneficio de la sociedad.

Gracias a la revolución, hoy las mujeres cubanas cuentan con un arsenal constitucional y legislativo destinado a promover sus derechos y la igualdad para todos.

