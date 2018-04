Mujer diputada, entusiasta y patriótica en el Parlamento

La presencia de las mujeres cubanas en el nuevo Parlamento, que tendrá el 19 de abril su sesión constitutiva, se corresponde con el respeto, la admiración, y sobre todo, con el reconocimiento de su valía y capacidades.

Así lo valora la Representante de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en la Comisión de Candidaturas Nacional, Elpidia Moreno, quien significó que ello obedece en gran medida a la labor consciente y sistemática de la organización, bajo el ideario de su eterna presidenta, Vilma Espín.

Destacó la voluntad política del gobierno revolucionario para hacer de las féminas lo que son hoy, protagonistas en la sociedad cubana actual y en la construcción de un socialismo próspero y sostenible.

Una mujer diputada -enfatiza Elpidia Moreno- constituye el reconocimiento de un pueblo que depositó en ella toda la confianza, y cree que es la mejor persona para representarlo.

Como Representante de la Federación de Mujeres Cubanas en la Comisión de Candidaturas Nacional, Elpidia Moreno estuvo en las provincias occidentales durante el proceso de consulta a los diputados, del que saldrán las propuestas finales para la nueva dirección del Parlamento y los miembros del Consejo de Estado.

Sobre ese proceso, afirma a Radio Reloj que fue un acto consciente, democrático y organizado de los diputados, quienes realizaron sus propuestas individualmente.

Aunque no es la primera vez que está vinculada a un proceso de elecciones en Cuba, esta ha sido una experiencia extraordinaria para Elpidia Moreno, pues le ha permitido -confiesa- adentrarse aún más en la esencia democrática de nuestro sistema electoral.

Manifiesta su orgullo porque más de la mitad del nuevo Parlamento sea del sexo femenino, evidencia de cuánto las personas valoran el quehacer de las mujeres.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.