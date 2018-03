Mostrarán productos cubanos en Feria Internacional de Informática

La Habana, Cuba.- Una de las entidades del Grupo Azucarero AZCUBA, ZETI y su División Datazucar, expondrá su cartera de negocios en la XVII edición de la Convención y Feria Internacional sobre Informática.

Ambos eventos se inauguran este lunes y se extenderán hasta el próximo viernes, cuando ZETI Datazucar mostrará sus productos de softwares aplicados en la industria y a nivel nacional, informó a la prensa Aymara Aguirre Alfonso, comunicadora institucional de la Empresa de Servicios Técnicos Industriales.

Mencionó en particular los soportes de un sistema informático denominados VERSAT RP, CPlus y otros, que exhibirán en la muestra del recinto ferial de PABEXPO, mientras que la Convención sesionará en el Palacio de Convenciones , en La Habana.

Hizo hincapié en el caso de la CPlus o plataforma web agroindustrial azucarera, del ingeniero Antonio Navarro, que abarca la informatización de la gestión y organización de la cosecha de la caña de azúcar y las actividades que genera.

Es un sistema informático modular, cuya aplicación permite controlar la calidad de la materia prima que llega a los ingenios, los recursos utilizados en la cosecha, su planificación y las estimaciones de la caña disponible para la zafra.

Datazucar es una División de la Empresa de Servicios Técnicos Industriales que ofrece servicios de desarrollo de software personalizado, implantación, consultoría, asistencia técnica y automática, así como con variados sistemas de gestión.

La Habana es sede del Grupo Azucarero AZCUBA y de su sistema empresarial, entre ellas, las entidades de Exportación de Servicios de Ingeniería, Asistencia Técnica, Equipos y Maquinarias (AZUTECNIA), y la de Transportación y Servicios a la Mecanización (TRANZMEC).

Además, la de Importaciones del Sector Azucarero (AZUIMPORT), la de Logística (AZUMAT), la Comercializadora del Azúcar y sus Derivados (TECNOAZÚCAR) y la de Servicios Técnicos e Industriales (ZETI).

Igualmente están en la capital Servicios de la Agroindustria Azucarera (ESAZÚCAR), Tenedora de Acciones (ZERUS) o Sociedad Anónima de AZCUBA.

Este último cuenta, asimismo, con la Corporación Financiera Azucarera (ARCAZ), la Contratista para la Industria Azucarera (ECIAZ) y el Centro Nacional de Capacitación Azucarera (CENCA).

También radican en La Habana los institutos Cubano de Derivados de la Caña de Azúcar, de Investigaciones de la Caña de Azúcar y de Proyectos Azucareros, al igual que la Asociación de Técnicos azucareros de Cuba.

