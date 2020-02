Ministro de Cultura chequea obras en ejecución

La Habana, Cuba. – El ministro de Cultura, Alpidio Alonso, realizó este jueves un recorrido por algunas de las obras priorizadas que se ejecutan en ese sector, entre ellas la restauración del Teatro Auditorium Amadeo Roldán, de valores patrimoniales.

Durante la visita se conoció que el inmueble presentaba graves problemas estructurales y los trabajos de reparación ya detuvieron su deterioro, después de complejas labores de demolición y reposición en sus seis niveles.

Alpidio Alonso enfatizó que la obra del Amadeo Roldán es la principal y más exigente de cuantas se realizan en el sector cultural, por lo que representa para el movimiento sinfónico y coral del país, e insistió en la necesidad de garantizar la máxima calidad.

Está previsto que el teatro esté listo en 2022, y el próximo año se laborará en la fachada, que presenta muy mal estado y en la cual aún no se ha intervenido.

