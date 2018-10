Ministro cubano dialoga con directivos del turismo canadiense

El ministro de Turismo de Cuba, Manuel Marrero, dialogó en la ciudad canadiense de Montreal con directivos del sector, como parte de su visita a ese país, el principal emisor de viajeros a la mayor de las Antillas.

Marrero se entrevistó con la presidenta del Instituto de Turismo y Hotelería de Quebec, Liza Frula, para intercambiar sobre la colaboración en la capacitación del personal de la llamada industria sin humo.

También intercambió con el vicepresidente primero del Asuntos Internacionales y Regulatorios de Air Canada, David Shapiro, para conocer las perspectivas del trabajo de la aerolínea, que ya tiene 25 vuelos a la Isla.

Además, Manuel Marrero se reunió con el presidente de Transat, Jean Marc Eustache, para discutir sobre sus proyecciones y el trabajo conjunto en la promoción del destino Cuba.

