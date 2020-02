Ministra de Exteriores del Principado de Andorra visitará a Cuba

La Habana, Cuba. – A partir de hoy, Maria Ubach Font, ministra de Asuntos Exteriores del Principado de Andorra, realizará una visita oficial a Cuba, informa el sitio Cubaminrex.

De acuerdo con la fuente, la distinguida visitante sostendrá conversaciones con autoridades cubanas y realizará otras actividades. El Principado de Andorra es un microestado soberano del suroeste de Europa, constituido en Estado independiente, de derecho, democrático y social, cuya forma de gobierno es el coprincipado parlamentario.

Su territorio limita por el sur con España, con las comarcas catalanas de Cerdaña, Alto Urgel y Pallars Sobirá y por el norte con Francia, con los departamentos de Ariège y los Pirineos Orientales.

Su sistema político es una democracia parlamentaria, cuyos jefes de Estado son los llamados copríncipes de Andorra: el obispo de Urgel y el presidente de Francia; y como jefe, el presidente del Gobierno.

