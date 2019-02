Ministerio de Salud Pública ratifica compromiso con Venezuela

El Ministerio de Salud Pública de Cuba ratificó el compromiso de los colaboradores cubanos del sector en Venezuela, como apoyo al Gobierno y pueblo bolivariano en materia de salud.

Las autoridades de esa cartera aseguraron que los médicos de la Isla continúan trabajando en la hermana República de Venezuela, fieles a los principios solidarios de la Revolución Cubana; y en apoyo a la Revolución Bolivariana y al presidente Nicolás Maduro.

La postura confirma la importancia de la cooperación bilateral para la colaboración médica cubana, basada en una conciencia compartida sobre la necesidad de fomentar la unión y la justicia social en América Latina y el Caribe.

En enero pasado se incorporaron 2 mil nuevos médicos cubanos a la misión Barrio Adentro para fortalecer la atención sanitaria del pueblo venezolano, y como continuidad de ese programa social entre ambos países.

