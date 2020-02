Ministerio de Finanzas y Precios realiza su balance anual

La Habana, Cuba. – Los resultados del trabajo en 2019 y las proyecciones para este año son analizadas hoy en el balance anual del Ministerio de Finanzas y Precios, al que asisten el Presidente Miguel Díaz Canel, y el Primer Ministro, Manuel Marrero.

El informe recoge como principal reto en la ejecución presupuestaria durante el calendario anterior, la aplicación del incremento salarial en el sector presupuestado y de las pensiones de la Seguridad Social, que requirió más de 4 mil 400 millones de pesos.

Añade que se trabajó en potenciar los ingresos que permitieron atenuar el déficit en la recaudación mercantil minorista y de las utilidades empresariales.

En 2019, el Ministerio de Finanzas y Precios dio prioridad a los trabajos vinculados con el ordenamiento monetario, tarea compleja y decisiva para mejorar el desempeño económico del país.

