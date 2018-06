Miguel Díaz – Canel recibirá hoy al presidente de la India

La Habana, Cuba. – Miguel Díaz-Canel, presidente de los Consejos de Estado y de MInistros recibe hoy en La Habana a su homólogo de la India, Ram Nath Kovind, con quien sostendrá conversaciones oficiales, y juntos participarán en la firma de varios acuerdos dirigidos a fortalecer las relaciones entre ambas naciones.

Kovind inició este jueves su visita oficial de dos días a nuestro país por Santiago de Cuba, donde rindió honores al líder de la Revolución Fidel Castro y depositó flores ante las tumbas de Carlos Manuel de Céspedes, José Martí y Mariana Grajales.

El mandatario asiático fue recibido a su llegada a la Ciudad Heroina por la vicepresidenta del Consejo de Estado Beatriz Johnson.

Cuba y la India mantienen un alto nivel de concertación en temas de la agenda multilateral y de intercambios mutuos de candidaturas, y nuestro país agradece la tradicional condena de Nueva Delhi al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

(Visited 1 times, 11 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.