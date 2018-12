Miguel Díaz-Canel: La discusión popular de la nueva Constitución deja una profunda satisfacción

La Habana, Cuba.- Esta sesión concluye con una decisión trascendente para la vida de la nación, afirmó el presidente Miguel Díaz-Canel en referencia a la aprobación por la Asamblea Nacional de una nueva Constitución.

Con la presencia del Primer secretario del Partido, Raúl Castro, Díaz-Canel aseguró que este año una nueva generación, en expresión de continuidad, asumió tareas con la suerte del acompañamiento de la Generación Histórica y en particular del General de Ejército.

Debo hablar de la profunda satisfacción que deja la discusión popular de la nueva Constitución, afirmó el presidente, quien señaló que ese proceso permitió acercarse más a las demandas de la gente.

Destacó las modificaciones en el proyecto, al que hemos llegado, dijo, después de una consulta donde todos expresaron libremente sus consideraciones sobre fundamentos políticos y económicos, derechos y deberes y estructura del Estado.

Con el aporte de todos

La ley fundamental aprobada reafirma el rumbo socialista de la Revolución, y permite encauzar la labor en el perfeccionamiento de la sociedad, afirmó Miguel Díaz-Canel ante el parlamento.

Significó que ese proceso, que continúa con la celebración del referendo popular el 24 de febrero, fecha del aniversario 124 del reinicio de las luchas independentistas, será una genuina demostración del ejercicio del poder del pueblo.

Cuba ha dado una vez más muestra de que las decisiones fundamentales de la nación se construyen con el aporte de todos, argumentó Díaz-Canel en el plenario de la Asamblea Nacional luego de una votación unánime de la nueva constitución.

Recordó que este año el Producto Interno Bruto tuvo un crecimiento del 1,2 por ciento, y enunció entre las decisiones favorecidas por esa discreta cifra, el aumento de las pensiones a los jubilados.

La lupa sobre la economía

El Presidente cubano Miguel Díaz-Canel destacó que las comunicaciones es uno de los sectores que más aportan, gracias al crecimiento de la conectividad y el acceso a Internet.

Al referirse a las afectaciones en el Producto Interno Bruto, subrayó que se concentraron en la industria azucarera, la ganadería y agricultura, pero resaltó el incremento de productos como arroz y frijoles, lo cual sustituye importaciones.

Ante los diputados, y luego de una jornada histórica de aprobación de la nueva constitución que será llevada a referendo popular, Díaz-Canel ponderó el crecimiento del turismo, en medio de tantos factores adversos.

Para el año próximo, dijo, se prevé niveles similares de crecimiento de la economía, con una recuperación de la industria azucarera, y la mejoría en sectores como el transporte, y habló además sobre los objetivos definidos en el plan de desarrollo económico y social hasta 2030.

Actuar sin dogmas

El país continúa sufriendo de tensas situaciones en las finanzas externas debido al incumplimiento de los ingresos planificados por importaciones, a lo que se suma los daños acumulados por la sequía, y el huracán Irma.

En su intervención ante el parlamento, el Presidente cubano Miguel Díaz-Canel dijo que se impone reforzar nuestras estructuras y equipos de dirección económica, en tanto llamó a actuar sin dogmas, facilitando el fortalecimiento de la empresa estatal y su encadenamiento productivo.

El mandatario subrayó a los diputados presentes en el segundo periodo Ordinario de Sesiones de la novena Legislatura la necesidad de ordenar la actividad del sector no estatal, estimulando las mejores prácticas.

Señaló que el reto es integrar a todos los actores, formas de propiedad y gestión presentes en nuestro entorno económico social, a la batalla por la economía que, afirmó, es hoy la tarea fundamental y la más compleja.

Tareas inmediatas

El presidente Miguel Díaz-Canel anunció que se convocará en el primer semestre del año próximo a una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional para analizar el Plan de Desarrollo hasta 2030 y el estado de la implementación de los Lineamientos.

Más adelante, aseveró que los trabajadores por cuenta propia no son enemigos de la Revolución, sino resultado del proceso de actualización del modelo que han resuelto problemas que recargaban al Estado.

Díaz-Canel llamó a borrar la desconfianza hacia ese sector, al que reconoció como un complemento de la economía, aunque subrayó que su funcionamiento debe ser dentro de la legalidad.

Es preciso esclarecer que hay quienes intentan tergiversar el alcance del Decreto 349, asociándolo a un intento de coartar la creación artística, dijo el presidente y a renglón seguido explicó que esa norma va dirigida contra una producción pseudo artística.

Cuba y el mundo

Díaz-Canel afirmó que 2018 ha sido un año intenso en un contexto internacional complicado, a cuyos influjos Cuba y América Latina no han sido ajenos.

Recordó que nuestro país es acusado por el imperio de todos los males de la región y el bloqueo se intensifica para obstaculizarnos el desarrollo, aunque en noviembre obtuvimos una resonante victoria en la ONU en 10 votaciones contra un imperialismo que trata de resucitar la Doctrina Monroe.

El presidente expresó gratitud al respaldo de la Mancomunidad el Caribe y del ALBA-TCP, expresó simpatías por la victoria del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y calificó de inaceptables las condiciones y calumnias del mandatario electo de Brasil.

Destacó los provechosos encuentros bilaterales en Rusia, Corea Democrática, China, Vietnam y Lao, así como en Francia y Reino Unido y en la visita del jefe del gobierno español, Pedro Sánchez.

Continuidad de la obra

El presidente Miguel Díaz-Canel trazó en la Asamblea Nacional un paralelo histórico entre la lucha iniciada hace 150 años por nuestros mambises y la gesta de hace 60 años de Fidel, Raúl y los moncadistas.

Los símbolos a los que hice referencia son esas señales de la historia que nos hablan de un país con carácter, que sabe que la pobreza pasa, pero NO la deshonra, como dijo el Apóstol de la levita desgastada, subrayó el mandatario ante el Primer secretario del Partido, Raúl Castro.

Díaz-Canel dijo hablar a nombre de una generación orgullosa de ser NO relevo sino continuidad, y en ese sentido ratificó el profundo compromiso de estar a la altura de nuestra historia y nuestros próceres.

Diremos sí y venceremos otra vez, porque somos Cuba, aseveró emocionado ante el Parlamento en referencia al referendo constitucional que se realizará el próximo 24 de febrero.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.