Miguel Díaz-Canel hablará hoy en la ONU

El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, intervendrá en las sesiones de la Cumbre de la Paz, convocada por la Organización de Naciones Unidas, ONU, para rendir homenaje al líder sudafricano Nelson Mandela.

Será esta la primera intervención del presidente cubano en el organismo multilateral, en el que también intervendrá el 26 de septiembre, en la jornada dedicada a conmemorar el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares.

La intensa agenda de Díaz-Canel incluye un encuentro con Antonio Guterres, Secretario General de la ONU, además de reuniones bilaterales con líderes de otros países.

A propósito de la conmemoración del aniversario de la histórica presentación de Fidel en la Asamblea General, sostendrá un encuentro con amigos de Cuba en la Iglesia Riverside, de Harlem, donde el Comandante fue acogido en 1960.

