Miguel Díaz-Canel continúa actividades en Naciones Unidas

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, continúa las actividades relacionadas con su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas, como parte de las cuales mantiene conversaciones bilaterales con líderes de varias naciones.

El mandatario cubano tuvo este lunes su primera intervención ante el organismo multilateral en la Cumbre de Paz Nelson Mandela, reunión de alto nivel de la Asamblea General en la cual manifestó que la paz internacional permanece amenazada por la filosofía de la dominación.

Afirmó el jefe de Estado, quien sostuvo que el único tributo digno a la memoria de Mandela es impulsar el desarrollo de las naciones en desventaja.

Díaz-Canel también dialogó con sus homólogos de Ecuador, Lenin Moreno; de Irán, Hasan Rohani; de Croacia, Kolinda Grabar-Kitarovia; entre otros.

