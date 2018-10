Michael se interna en el sudeste del Golfo de México

El huracán Michael ha incrementado su velocidad de traslación hasta los 15 kilómetros por hora y mantiene el rumbo norte, internándose en aguas del sudeste del golfo de México.

Sus vientos máximos sostenidos alcanzan los 130 kilómetros por hora, con rachas superiores y su presión central es de 978 hectoPascal, por lo que continúa siendo huracán categoría uno.

A las seis de esta tarde, el centro del huracán Michael se estimó en los 22,3 grados de latitud Norte y los 85,2 grados de longitud Oeste, posición que lo sitúa a unos 50 kilómetros al norte noroeste del Cabo de San Antonio.

En las próximas horas este huracán continuará su avance con rumbo entre el norte y el norte noroeste, aumentando su velocidad de traslación y ganando algo más en intensidad, hacia el sudeste del golfo de México.

En las últimas tres horas, en Isabel Rubio se registraron 67 milímetros, así como 61 en La Ceniza. Con la cercanía del Huracán Michael se han registrado vientos máximos sostenidos entre los 120 y 140 kilómetros por hora, con rachas de hasta 161 kilómetros por hora en el Cabo de San Antonio.

Se pronostica que los vientos del sur en Pinar del Río y la Isla de la Juventud mantendrán entre los 65 y 80 kilómetros por hora, con rachas superiores a los 100 kilómetros por hora.

Continuarán las marejadas con peligro para la navegación en la costa sur del occidente y en el centro del país, que serán fuertes en el litoral sur de la Isla de la Juventud y Pinar del Río.

Están ocurriendo inundaciones costeras de moderadas a fuertes en la costa sur de Artemisa y Pinar del Río. El próximo aviso se emitirá a las nueve de la noche.

