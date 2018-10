Michael continua alejándose de Cuba e intensificándose

La Habana, Cuba. – Durante la noche de hoy el huracán Michael ha continuado ganando en organización e intensidad, los datos de aviones de reconocimiento indican que sus vientos se han incrementado hasta 150 kilómetros por hora, con rachas superiores, por lo que se mantiene como huracán categoría uno en la escala Saffir-Simpson de un máximo de cinco, muy próximo a alcanzar la categoría dos. Su presión central es de 970 hectoPascal y continúa desplazándose hacia el norte a 19 kilómetros por hora.

A la medianoche de hoy, el centro del huracán Michael se estimó en los 23.4 grados de latitud Norte y los 85.4 grados de longitud Oeste, posición que lo sitúa a unos 170 kilómetros al norte del Cabo de San Antonio, extremo occidental de Pinar del Río.

En las próximas 12 a 24 horas este huracán continuará su avance con rumbo entre el norte y el norte noroeste, aumentando su velocidad de traslación y ganando más en intensidad, pudiendo alcanzar la categoría dos en esta madrugada.

Las precipitaciones asociadas con este huracán han estado afectando durante el día de hoy a la región occidental, donde han sido fuertes e intensas en algunas localidades, principalmente en Pinar del Río. Aunque las áreas de lluvia más fuertes se localizan alrededor del centro del sistema que ya se aleja, bandas asociadas a su circulación afectan todo el occidente del país, a cuyo paso pueden ocurrir lluvias y vientos fuertes en rachas, situación que debe continuar en las próximas horas, con una disminución a partir de la tarde de hoy.

Con el movimiento de este sistema los vientos tendrán una tendencia a la disminución, aunque todavía en la próxima madrugada pueden sentirse vientos del sur con fuerza de tormenta tropical en rachas, principalmente hacia el extremo occidental de Pinar del Río. En el resto del occidente los vientos serán entre 25 y 40 kilómetros por hora, con rachas superiores en áreas de chubascos y tormentas eléctricas.

Continuarán las marejadas con peligro para la navegación en la costa sur del occidente y en el centro del país, que serán fuertes en el litoral sur de la Isla de la Juventud y Pinar del Río. Persistirán las inundaciones costeras de ligeras a moderadas en el litoral sur de Pinar del Río y Artemisa. La combinación de las precipitaciones con el efecto del mar, puede incrementar el riesgo de inundación en algunas zonas bajas no propensas a la inundación marina.

