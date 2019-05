Medicina Natural y Tradicional alcanzó sus mejores indicarores en Cuba

La Habana, Cuba. – El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dirigió un encuentroenfocado en las más recientes aplicaciones, resultados y retos de la Medicina Natural y Tradicional en Cuba.

En la reunión, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, afirmó que al cierre de 2018 la Isla alcanzó los mejores indicadores históricos en esa esfera.

Se informó que desde la década de los años 60 del pasado siglo ha crecido el cuadro básico de productos naturales de 32 a 153 surtidos, de ellos, 97 son elaborados a nivel local y 56, industriales.

Al respecto, Díaz-Canel insistió en defender en todo momento que cada técnica o producto introducido esté validado científicamente.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, destacó la importancia de aprovechar las potencialidades que existen en los diferentes laboratorios de Medicina Natural y Tradicional para incrementar las producciones.

De acuerdo con el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, en todos los territorios se implementan cursos básicos para tratar las urgencias y el Diplomado en Medicina Natural y Tradicional.

Por otra parte, Roberto Morales Ojeda, vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, subrayó que la industria tiene aún muchas reservas para alcanzar un mayor nivel de surtidos y cantidades, lo que también puede convertirse en un renglón exportable del país.

Destacó Morales Ojeda que son 10 las modalidades terapéuticas de la Medicina Natural y Tradicional reguladas en Cuba, entre las cuales se destacan la Acupuntura y sus técnicas afines.

