Mayo es decisivo para la zafra en Cuba

La Habana, Cuba. – El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dirigió recientemente un encuentro de trabajo para analizar el estado de la actual zafra.

Durante la reunión, el presidente del Grupo Empresarial Azcuba, Julio García Pérez, informó que las lluvias y las continuas roturas de los ingenios se encuentran entre las principales causas que inciden en el cumplimiento del plan de la actual contienda azucarera del país.

Los esfuerzos actuales están encaminados fundamentalmente a cumplir las cifras pactadas en cuanto a exportaciones, así como a satisfacer las diferentes demandas de la economía interna, que incluyen la canasta familiar normada.

El escenario es complejo en las provincias, y las de mayores posibilidades para superar el 90 por ciento del plan o alcanzar su cumplimiento son Artemisa, Mayabeque, Matanzas, Villa Clara, Sancti Spíritus y Holguín.

