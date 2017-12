Celebraciones por el nuevo año en Matanzas

Matanzas, Cuba.- El pueblo de la provincia de Matanzas disfrutará en familia de las actividades por el aniversario 59 del Triunfo de la Revolución con una amplia oferta de bienes, servicios y programación cultural.

Entre las opciones las ferias integrales con variedad de surtidos y cenas para el hogar y trabajadores destacados; al tiempo que las casas de cultura, centros recreativos del comercio y la gastronomía se ofrecerán una atractiva propuesta.

La programación cultural en Matanzas prevé que en las presentaciones en saludo al Triunfo de la Revolución prime la calidad de los talentos artísticos locales, la cubanía y el reflejo de las tradiciones identitarias de los territorios.

Diciembre se despedirá de los yumurinos entre danzón, rumba y bailables populares en los municipios y el PRIMERO de enero ofrecerá cantorías infantiles y presentaciones de las Bandas de Concierto.

