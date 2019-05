Masivo desfile del pueblo en las plazas de Cuba (+Fotos)

Teresa Amarelle, miembro del Buró Político, felicitó al pueblo de Granma por la demostración de unidad, patriotismo y apoyo a la Revolución, que protagonizaron este miércoles en los desfiles por el Primero de Mayo.

Teresa Amarelle, desfiló en Bayamo junto a las máximas autoridades políticas, del Gobierno y el movimiento sindical de la provincia, Alfredo López, Ministro de Industrias y Pedro Víctor Simón, del Secretariado Nacional de la CTC,

Calificó la secretaria general de la FMC esta jornada de muy hermosa, llena de entusiasmo, compromiso y de victoria, en la que el pueblo de Granma condenó las campañas del imperio contra Cuba, la aplicación de la Ley Helms Burton y ratificó el apoyo a la Revolución Bolivariana y al Presidente Nicolás Maduro.

Teresa Amarelle rechazó desde Bayamo los intentos del imperialismo para quebrantar la unidad del pueblo cubano.

Con la presencia de Olga Lidia Tapia, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido, las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia, y otros dirigentes, se desarrolló el desfile en la ciudad de Cienfuegos.

El primer bloque de la marcha lo constituyeron los trabajadores de la Salud, integrado por colectivos destacados de los hospitales clínico quirúrgico docente y pediátrico Paquito González y el Centro Especializado Ambulatorio.

Frente al Malecón donde se encuentra la tribuna central desfilaron afiliados de los sindicatos con una masiva participación de familiares, jóvenes, estudiantes cubanos y de más de 50 nacionalidades.

Carteles, consignas, pancartas, fotos de héroes y mártires, banderas cubanas y multicolores, enarbolaron los trabajadores en el Día del Proletariado Mundial, en apoyo a la Revolución.

El Héroe de la República de Cuba, General de Cuerpo de Ejército Ramón Espinosa Martín, encabezó en Holguín la multitudinaria marcha por el Día Internacional de los Trabajadores, en la Plaza de la Revolución Calixto García.

Tras colocar una ofrenda al General de tres Guerras, la dirección del Partido y el Gobierno en la provincia, líderes de la Central de Trabajadores de Cuba, combatientes de la Revolución e invitados de diversos organismos, iniciaron el desfile con la participación de todos los sindicatos.

Llamados a cesar el bloqueo yanqui contra Cuba y su genocida Ley Helms Burton se reiteraron por miles de voces y pancartas, junto a la exigencia de paz en Venezuela y la inmediata liberación de Lula da Silva.

La presencia de banderas latinoamericanas y amigos solidarios del continente este Primero de Mayo, en Holguín, reafirmaron la vocación de unidad con la Patria Grande.

Unos 200 mil avileños asistieron a los desfiles por el Día Internacional de los Trabajadores, jornada en la que se ratificó la defensa del pueblo a la Revolución socialista.

La miembro del Buró Político del Partido, doctora Marta Ayala Ávila, el ministro de Turismo Manuel Marrero y el secretario general del Sindicato de Trabajadores Azucareros, José Antonio Pérez acompañaron al pueblo en la Plaza de la Revolución Máximo Gómez Báez.

Fue una contundente respuesta de unidad y espíritu revolucionario frente a las amenazas del Imperio contra Cuba, manifestaron los jóvenes de la Universidad de Ciencias Médicas, Frank Hernández y Esteban Viera.

En la provincia de Ciego de Ávila la efeméride proletaria constituyó una manifestación de la voluntad del pueblo de continuar perfeccionado el modelo socialista, coincidió el veterano dirigente sindical René Salas.

Al término del desfile por el Primero de Mayo en Pinar del Río, una multitud se congregó frente a la tribuna, donde junto a las máximas autoridades del territorio entonaron las notas de la Internacional como expresión de Unidad, compromiso y victoria.

Félix Capote, delegado de la Federación Colombófila dijo a Radio Reloj que desde el 2004 acude con sus palomas a esa plaza, donde vuelan como símbolo de la paz y amistad entre los pueblos.

El desfile por el Primero de Mayo en Pinar del Río fue una verdadera expresión de cultura, pues por sus principales calles y hasta la tribuna proletaria desfilaron comparsas, el proyecto de teatro callejero Thelma y la banda de conciertos.

Mientras; los Héroes del Trabajo, Aldo Sixto y Jorge Tura dijeron que la tierra tembló de alegría y rechazo ante la idea de Trump de implantar el Título III de la ley Helms-Burton.

La aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton, fue repudiada por los más de 250 mil trabajadores artemiseños que desfilaron este Primero de Mayo, Día Internacional del Proletariado.

En las principales plazas y avenidas de los 11 municipios de la provincia de Artemisa, también en la marcha tricolor: blanco, rojo y azul del pueblo trabajador y honrado se escucharon exclamaciones en contra del intento fallido de golpe de estado en Venezuela.

Los trabajadores de la salud, forestales y agropecuarios; como de la educación en la provincia de Artemisa, transmitieron su apoyo al gobierno bolivariano y a su legítimo Presidente, Nicolás Maduros Moros.

Con Venezuela no te metas Trump, Venezuela no está sola, abajo la Helms Burton, No al bloqueo contra Cuba, fueron consignas a viva voz de los artemiseños que desfilaron en contra de las patrañas del imperio.

Miles de mayabequenses marcharon en San José de las Lajas en el Día Internacional de los Trabajadores, presididos por Roberto Mortales Ojeda vicepresidente de los Consejos de Estado y Ministros.

La histórica marcha inició con las palabras del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y su concepto de Revolución, encabezada por unos 13 mil Trabajadores de la Salud Pública, la Facultad de Ciencias Médicas y un bloque de enfermeras e internacionalistas.

Muchas fueron las iniciativas presentadas en el transcurso de las dos horas del desfile en la capital provincial de Mayabeque, donde el pueblo trabajador repudió el bloqueo económico, comercial y financiero contra la Isla y la Ley Helms-Burton.

Una representación del sector azucarero de alrededor de un millar de personas cerró la fiesta del proletariado en la Provincia antecedidos por 15 bloques sindicales.

Los tuneros manifestaron con su presencia en el desfile del Primero de Mayo la decisión de seguir defendiendo la Revolución, ante los intentos recolonizadores del imperio.

Los colores patrios decoraron la jornada, en la cual se enarbolaron consignas, resultados productivos y de servicios, carteles, fotografías de patriotas y elementos distintivos de cada sector, junto a los alegóricos a hechos históricos.

Al concluir el desfile en la capital tunera se conocieron los resultados emulativos, en que sobresalieron como bloque grande el Sindicato de los Agropecuarios y Forestales, en mediano el de Industrias y entre los pequeños el de Energía y Minas.

También se distinguieron al Sindicato de la Cultura por el colorido, al de la Construcción en cuanto a las iniciativas, y se otorgó un reconocimiento a los jóvenes por expresar la continuidad de la obra de la Revolución.



Más de 100 mil trabajadores y familiares de esta occidental ciudad desfilaron hoy por la unidad y la victoria, durante la celebración del Primero de Mayo.

La marcha estuvo antecedida por una grabación de nuestro líder histórico, Fidel Castro Ruz, cuando definió el concepto de Revolución, a lo que siguió el inicio de la marcha con un bloque de miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, y otro de jóvenes.

Los participantes expresaron su condena al bloqueo económico, comercial y financiero contra la isla por los gobernantes de Estados Unidos, que buscan apretar esta política con el comienzo mañana de la aplicación del Título III de la ley Helms-Burton.

Los matanceros también expresaron su condena a la intentona golpista en Venezuela y su apoyo a la Revolución bolivariana, y se pronunciaron por la libertad del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

