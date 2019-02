Más del 70 por ciento de los cubanos ya ejercieron su voto

La Habana, Cuba. – Seis millones 772 mil 619 cubanos ejercieron su derecho al sufragio hasta las 02:00 de esta tarde, informó a la prensa la Secretaria de la Comisión Electoral Nacional, María Esther Bacallao.



Esa cifra representa el 74,09 por ciento de la lista actualizada de electores convocados a las urnas para el Referendo Constitucional, añadió desde la Sala de Prensa de la Comisión Electoral Nacional, y lo valoró como un resultado favorable.



Puntualizó María Esther Bacallao que continúa la afluencia de personas a

los colegios electorales y se mantienen habilitados también los

especiales, ubicados en terminales, hospitales, hoteles y otros sitios de

alta concentración de público.



No se ha reportado ninguna incidencia, destacó y recordó que hasta las 06:00 de la tarde continuarán abiertos los colegios.

