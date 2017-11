Más de 7 millones de cubanos acudieron a las urnas

La Habana, Cuba. – Siete millones 247 mil 590 electores acudieron este domingo a las urnas en Cuba para elegir a los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular, de acuerdo con cifras preliminares ofrecidas por la Comisión Electoral Nacional (CEN).

Alina Balseiro, presidenta de la CEN, dijo que ese resulta un número considerable de cubanos, el 82,05 por ciento de los más de ocho millones de electores convocados a ejercer ese derecho ciudadano, de acuerdo con el parte de las cinco de la tarde.

Pese a calificar esta jornada de compleja debido a las afectaciones por las lluvias en municipios de la región central y oriental, Balseiro precisó que funcionaron correctamente los planes de comunicación y transporte en las diferentes situaciones, y que se respetó el horario de los partes informativos.

Según la titular de la CEN, luego del cierre de los más de 24 mil colegios electorales, las autoridades comienzan el cómputo, empaquetamiento de boletas y el cotejo de información, a fin de que los datos finales se correspondan, con total transparencia, con los resultados hasta ahora brindados.

Anunció que mañana se ofrecerá una conferencia de prensa, para llevar al pueblo los detalles preliminares con la cantidad de delegados y la calidad del voto efectuado.

Balseiro agregó que en esta primera etapa de las elecciones generales 2017-2018, estuvo presente la unidad del pueblo y las autoridades, al tiempo que reconoció la valía y compromiso demostrada por los cubanos.

A las siete de la tarde cerraron los colegios, y con la presencia de vecinos, se abrieron las urnas y escrutaron las boletas, en apego a la transparencia y legalidad que caracteriza al sistema electoral cubano.

Fuente Agencia Cubana de Noticias

